Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева после достаточно долгой творческой паузы порадовала своих поклонников.

Как сообщает #, сегодня певица презентовала новый трек «Sonuncu Oyun».

Новинка представлена на всех цифровых платформах, а премьера клипа состоялась на YouTube.

В работе над новым видео певица собрала команду из лучших – имена сами говорят за себя: музыка — Рамин Али, слова — Гафар Гейдарли, видео — Delee Oruclu.

И главная изюминка — мастеринг трека делался в Нью-Йорке Дэвидом Кутчем, который в разные годы сотрудничал с Алишией Кисс, Кристиной Агилерой, Селеной Гомес, Дуа Липой, The Weekend и другими звездами мировой величины.

«Дэвида предложил Рамин», — рассказывает Ханбабаева, подчеркивая, что он интересуется всем, что происходит в мире музыки, знает работы лучших специалистов, и то, как на них выйти.

«А я всегда за качество! Рамин до этого делал аранжировки многих моих песен, мы на одной волне, а тут он композитор и актер, появляется в клипе в роли диджея. С Джавидом, он же Delee Oruclu, мы также делаем не первое видео. Нам захотелось представить работу с оглядкой на Запад, которая звучала бы актуально во всех смыслах — как по звуку, так и по картинке. Мы очень старались, а как получилось — решать зрителям», — отметила певица.

Поклонники поспешили оценить новинку от одной из самых ярких звезд отечественной эстрады и не стали скупиться на комментарии:

«Современный, модный, стильный», «клип— мастер-класс, как для молодого, так и для старшего поколения!», «Глоток чистого воздуха среди сегодняшних бездарности и безвкусия» — работа удалось!».

Также фанаты отметили внешнее преобразование певицы, подчернув, что выглядит она просто потрясающе.

Зульфия Ханбабаева осталась верна своему драматическому амплуа, однако держит руку на пульсе современных экспериментов, как музыкальных, так и визуальных.

Поклонники певицы уже в предвкушении новых работ артистки, которые, по всей видимости, не заставят себя долго ждать.

Клип можно посмотреть здесь:

https://youtu.be/vspEhn47hgY