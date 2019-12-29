Что стоит за неожиданным вызволением?

28 декабря ленты грузинских (и не только) СМИ были полны радостных сообщений о неожиданном освобождении довольно известного в соседней республике врача-травматолога Важи Гаприндашвили.

Немного о предыстории. Известно, что 9 ноября он отправился в оккупированный Цхинвальский регион для того, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшей в Ахалгори учительнице Тамар Гигаури. Женщина упала в колодец и сильно пострадала. На месте не было возможности оказать ей надлежащую помощь, а оккупационные силы не позволили ее семье отвезти пострадавшую на лечение в Тбилиси. Сам Важа сказал своей семье, что едет к пациенту, хотя не уточнил, куда конкретно направляется.

Тут стоит отметить, что, согласно сообщениям грузинских СМИ, ранее, не получив квалифицированную медицинскую помощь в Цхинвальской больнице, после отказа местных властей отпустить больных на лечение в Тбилиси, в регионе умерли несколько человек.

В итоге, 9-го же ноября Важа Гаприндашвили был задержан российскими пограничниками у линии оккупации и помещен под стражу. Все это время самые разные политические силы Грузии, иностранные посольства и международные организации пытались добиться освобождения незаконно схваченного врача. В Тбилиси и у линии оккупации были организованы несколько акций протеста. Но ничто не помогало. А 20 декабря сепаратисты не упустили случая «осудить» Гаприндашвили на 1 год и девять месяцев тюремного заключения, признав его «виновным в нарушении границы».

И вдруг, совершенно неожиданно, 28 декабря «Комитет государственной безопасности» Южной Осетии распространил сообщение, что «президент» Анатолий Бибилов подписал «указ о помиловании» грузинского врача.

Доставленный в этот же день в Гори Гаприндашвили рассказал, что известие об освобождении стало неожиданностью и для него. «Вчера мне сказали, что 31 декабря будет апелляционный суд. Пока я переполнен эмоциями и мне трудно что-то сказать», — сообщил доктор.

Задержания людей за нарушение так называемой границы являются повседневностью в Цхинвальском регионе, хотя обычно их отпускают после того, как они признают свою «вину» и выплатят денежный «штраф». Но, как передает «Голос Америки», в случае Важи Гаприндашвили, он отказался признать, что нарушил «границу», заявив в Ленингорском суде, что границы Грузии проходят там, где их признает международное сообщество: по реке Псоу в Абхазии и у Рокского перевала в Цхинвальском регионе. Согласно заявлению «КГБ» сепаратисткого региона, на допросе Гаприндашвили также сказал, что поддерживает вступление Грузии в НАТО.

За принципиальную позицию в Тбилиси Важу Гаприндашвили называли героем, но в сепаратистском регионе заявляли, что он является «обыкновенным правонарушителем, заложником внутриполитической борьбы различных сил, обыкновенным провокатором, а не героем».

Интересно, что после освобождения Важи Гаприндашвили две пророссийские грузинские партии заявили, что врач оказался на свободе благодаря их усилиям. Грузинские власти в свою очередь отметили, что Гаприндашили освободили благодаря «усилиям и неустанной работе» руководства Грузии и международного сообщества.

Свою версию событий предложила и Москва. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал «Спутнику»: «К нам обратился Альянс патриотов Грузии, и мы внимательно поработали с нашими коллегами в Южной Осетии. Все остальное – уже дело доброй воли Осетии и ее руководства».

Калашников рассчитывает, что освобождение Гаприндашвили положит начало разрядке ситуации. «После этого шага, думаю, недалеко и до возобновления авиационного сообщения, над которым мы тоже работаем с Альянсом патриотов, который нас об этом просил. И мы, в свою очередь, работаем с авиаторами и с нашим политическим руководством, прежде всего», — сказал российский депутат.

Насколько правдив в данном случае Калашников, говоря, что это под нажимом Москвы Бибилов согласился «помиловать» Гаприндашвили? Если да, то зачем это Москве?

Свой комментарий # дал политаналитик Кавказского Института Стратегических Исследований Гела Васадзе. По его словам, тема Гаприндашвили стала предметом торга и борьбы между разными башнями Кремля, и победили силовики, у которых был ключ к освобождению доктора. «Поэтому это было представлено как победа дипломатии Альянса патриотов, пророссийской партии, которая ведет активные переговоры с Москвой по всем вопросам. Другая пророссийская партия «Единая Грузия», лидер которой лоббировала освобождение доктора через МИД РФ и администрацию президента России, соответственно проиграла. Что касается давления на Бибилова, это оксюморон — то же самое, что наступить себе на ногу. ФСБ РФ задержало, ФСБ РФ отпустило, и какая разница, что там подписал «президент» Бибилов?

Таким образом, одна башня Кремля показала, что РФ на следующих парламентских выборах в Грузии будет делать ставку на Альянс патриотов, а не на «Единую Грузию». Хотя, как мне кажется, там вся борьба еще впереди. На кону немалые деньги, а внутривидовая борьба за кормовую базу самая жестокая», — заключил Васадзе.