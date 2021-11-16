Мигранты перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими военными на погранпереходе с границей Польши, передает БелТА. Сообщается, что мигранты расчистили площадку на белорусском пункте пропуска от колючей проволоки, разместились на ней, но агрессии не проявляют. «У польского КПП — водомет, вертолет и вооруженные люди: Польша не пропускает беженцев на свою территорию… Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации», — отмечает издание.

На этом фоне из уст польских военных уже звучит военная риторика. Так, бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что для развязывания конфликта нужны две вещи: «Путин должен решительно поддержать Лукашенко, а Беларусь — применить оружие. Я полагаю, до этого дело не дойдет, поскольку Минск слишком слаб», — заявил он в интервью газете «Супер экспресс».

Военный добавил, что без помощи России Лукашенко окажется совершенно беспомощным: «Если война начнется без поддержки Путина, три дня — и Беларусь будет нашей». Вальдемар Скшипчак не исключает, что в Беларуси в случае польской интервенции могло бы вспыхнуть восстание против Лукашенко. Как будут развиваться события, реализует ли Польша озвученную Скшипчаком угрозу и как на все это отреагируют в РБ, покажет время.

Пока же приведу комментарий, что оставил на своей странице в Фейсбук российский политолог Сергей Марков. «Беженцы только что прорвали забор на границе с Польшей, и огромная колонна пытается пройти на территории Польши и потом Германии. Польские силовики сдерживают беженцев и избивают активных. Также беженцев избивают нанятые властями уголовники. На этом фоне Александр Лукашенко предложил Германии сразу самолетом перевезти беженцев в Германию, минуя Польшу», — написал он.

Более развернутый комментарий по поводу миграционного кризиса на белорусско-польской границе дал на своей странице в Фейсбук украинский военный и политический эксперт Александр Коваленко. По его мнению, миграционный кризис, который Россия руками РБ организовала на границе с Польшей, обрастает все большими подробностями, которые лишь подчеркивают степень исходящей угрозы.

«Дело в том, что большинство СМИ и официальные лица, подчеркивающие роль России в обеспечении транзита нелегальных мигрантов из их стран проживания в Беларусь, упоминают Ирак и Сирию. Но, стоит более существенно уделить внимание непосредственной этнической принадлежности этих нелегалов, большинство из которых – курды-езиды»,- особо подчеркивает украинский эксперт.

Он утверждает, что данный факт подтверждают и зампред Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян и лидер организации Езиды Урала Георгий Асоев, но в контексте пропаганды о страданиях нелегалов и жестоких поляках, которые не хотят пропускать тех в свою страну. Дал украинский эксперт и объяснение тому, что побудило его остановиться именно на этнической принадлежности нелегалов.

«Дело в том, что у курдов, а в особенности у езидов, давний симбиоз с российскими спецслужбами. Причем езиды являются наиболее лояльной и преданной группой в обойме российских этнических группировок. Одним из наиболее свежих упоминаний езидов, в рамках спецопераций Кремля, является недавняя 44-х дневная война в Карабахе. Именно тогда, в 2020 году, Россия, не оказывавшая открытой военной поддержки Армении, направляла в Карабах подконтрольные ей этнические группировки. В 2020 году на стороне армянских формирований принимала участие довольно серьезная группировка курдской этнической группы. В частности, в её составе были и представители сирийской Рожавы, боевики Курдской рабочей партии, знакомые нам курды-езиды, которые ранее отправлялись для получения реального боевого опыта в сирийские Африн и Манбидж», — указывает А.Коваленко.

Он утверждает, что курды издавна находились под присмотром и опекой российских спецслужб, а также проходили подготовку под руководством российских инструкторов. «Например, боевики РПК как проходили, так и проходят подготовку в военных лагерях на территории Армении. На территории населенного пункта Алягаз, где расположен полигон, на котором проходят регулярные учения и тренировки российского контингента в Армении, проживают именно курды-езиды. Российская Федерация под прикрытием военных учений готовит на своих полигонах боевые формирования езидов для дальнейшей переброски их в Сирию, где бы те оказывали военное сопротивление Турции, а в 2020 году эти группы направлялись в Карабах»,- констатирует украинский эксперт.

Он считает, что Россия обеспечивает РБ необходимым количеством нелегальных мигрантов, посредством контроля определённой этнической группы – это понятно и делает её неоспоримым идеологом и организатором миграционного кризиса на границе с Польшей. «Но куда более опасный фактор – это присутствие среди нелегалов, подготовленных боевиков. Российская Федерация давно использует миграционные потоки для того, чтобы под видом обездоленных и ищущих лучшей жизни людей, перебрасывать в страны ЕС своих агентов влияния, а также потенциальных диверсантов и даже террористов», — утверждает А.Коваленко. И сделанный им вывод говорит о том, что мы наблюдаем только начало большой и опасной игры с непредсказуемыми последствиями.