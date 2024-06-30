Изменения в государственный бюджет одобрены, обновленный финансовый документ вступил в силу. Однако внимание экспертов продолжают привлекать вопросы следующего порядка: что именно привело к недавним коррективам, почему выросли расходы «народного кошелька» и ожидается ли дополнительное финансирование социальных программ? Кстати, именно этот момент чаще всего обсуждался в экономической среде с привязкой к поправкам в госбюджет.

По словам экономиста Пярвиза Гейдарова, необходимость изменений в бюджете связана с финансированием приоритетных задач, включая государственную программу Великого возвращения, укрепление обороноспособности республики и национальной безопасности, а также реализацией целого спектра инфраструктурных проектов.

«В этой связи парламентарии сообщали, что за последние месяцы текущего года строительные, восстановительные и реконструкционные работы в освобожденной части страны, усиление обороноспособности и безопасности, а также реализация инфраструктурных проектов вкупе с международной деятельностью, проводимыми в стране международными мероприятиями и субсидированием создают необходимость в дополнительных бюджетных расходах на уровне 3 млрд 796 млн. Само собой разумеется, для увеличения расходов в указанную сумму нужно не только желание, но и соответствующие возможности».

На самом деле условия сложились как нельзя лучше, поясняет он. Бюджетные коррективы поддержали, во-первых, благоприятные мировые рыночные цены на нефть и газ, а во-вторых, исполнение прогнозов в ненефтяном секторе экономики и управление состоянием государственного бюджета.

В результате 1 млрд 160 млн манатов из 3 млрд 796 млн манатов дополнительных средств профинансируют приоритетные направления, в том числе строительно-восстановительные работы в освобожденном крае. Кроме этого, 807 млн манатов этой суммы пойдут на повышение обороноспособности и безопасности страны. На финансовую поддержку инфраструктурных и других проектов планируется выделить 1 млрд 184 млн манатов. Наконец, 499 млн манатов поддержат финансирование мероприятий по международной деятельности и прочие расходы. Еще 146 млн манатов определили на капитальные расходы и пр.

Расходы обновленного государственного бюджета прогнозируются в размере 39 млрд 707 млн манатов, а доходы составят 36 млрд 353 млн манатов. Бюджетный дефицит увеличится на 764 млн манатов и достигнет 3 млрд 354 млн манатов.

Возвращаясь к вопросу дополнительных социальных расходов, кстати, бурно обсуждавшимся в преддверии бюджетных корректив. Как отмечает П. Гейдаров, это направление расходов государственного бюджета не обнаружило роста, но определенные подвижки заметны в сводном (консолидированном) бюджете страны. Следуя поправкам в бюджете Государственного фонда социальной защиты, первоначальный прогноз среднемесячной заработной платы на этот год повысился с 980 манатов до 990 AZN. Таким образом, в бюджете увеличилась сумма поступлений по взносам обязательного социального страхования по внебюджетному сектору на 190 млн манатов — с 3387,1 млн манатов до 3577,1 млн манатов.

В то же время предлагается увеличить сумму расходов на выплату трудовых пенсий на 25 млн манатов — с 6 млрд 500 млн манатов до 6 млрд 525 млн манатов. Помимо этого, на 5 млн манатов выросли расходы на содержание аппарата и местных структур фонда — до 135,1 млн манатов, а также на 30 тыс. манатов увеличены расходы на проведение банковских операций по пенсиям и пособиям. Расходы фонда в целом выросли на 30 млн манатов или на 0,4%, до 6 млрд 949,9 млн манатов. Рост ожидаемых доходов позволил сократить бюджетный трансферт в этот фонд на 160 млн манатов до 1 млрд 232 млн манатов. По словам П. Гейдарова, такой расклад рассчитан на дальнейший рост поступлений по взносам обязательного социального страхования особенно из внебюджетного сектора. В целом же такая тенденция наводит на выводы о формировании реальной основы для увеличения социальных выплат и пенсий.

Социальные расходы государственной казны стали, пожалуй, наиболее обсуждаемой темой месяца. По словам депутата Вугара Байрамова, общие траты на соцобеспечение в сводном бюджете, включающем целевые расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), не только не уменьшились, но даже несколько выросли. Поэтому дискуссии об уменьшении «социального кошелька» лишены оснований. Напомним, что поводом для развернувшихся дискуссий стало сокращение утвержденных в госбюджете издержек на соцзащиту с 4 млрд 542 млн манатов до 4 млрд 391 млн.

«Однако это вовсе не означает, что денег на упомянутые цели выделят меньше. В совокупном бюджете страны, кстати, включающем финансовые обязательства социального фонда, расходы на пенсии и прочие социальные выплаты остаются на прежнем уровне, даже несколько выросли», — заметил парламентарий. По его словам, все это не более чем тонкости регламентируемых процедур, связанных с перераспределением средств между государственным и сводным бюджетом.