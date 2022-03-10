Санкции к российским банкам рождают вопросы в контексте действующих у нас двух финансовых структур с российским капиталом — ВТБ (Азербайджан) и Yelo Bank (ранее известный как Nikoil Bank).

ВТБ попал под блокирующие санкции — западные страны заморозили его активы. Недавно второй по величине госбанк РФ, попавший под санкции из-за «спецоперации» России в Украине, решил уйти с европейского рынка. В нашей стране представлена «дочка» крупнейшей финансовой структуры РФ — ВТБ (Азербайджан). Основным акционером другой финструктуры Yelo Bank является Topaz Investmen, принадлежащий главе нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову (96 процентов акций). Банк в конечном итоге находится под контролем российского миллиардера. Остальная часть принадлежит некой Марине Кулешовой, она же председатель Наблюдательного совета банка. Т.е. это банк со стопроцентным российским капиталом.

«Речь идет не о российских, а местных банках с российским капиталом, — сказал # финансист Акрам Гасанов. – Случается даже, этим банкам не нравится, что называем их российскими. В контексте текущих событий нынче быть российским в каком-либо плане стало нереспектабельно».

Касательно вкладов граждан в этих банках, специалист поясняет, что действующая в Азербайджане система страхования практически гарантирует возвратность вкладов физических лиц и частично – юридических лиц. Следовательно, особых рисков для застрахованных вкладчиков нет:

«Банковские вклады до 100 тыс. манатов при ставке не выше 12 процентов у нас застрахованы. В случае с индивидуальными предпринимателями — до 20 тыс. манатов. Потому, если эти лимиты не превышены, можно быть спокойными за вложенные средства. Выше лимитов — может случиться всякое. Дело в том, что оба упомянутых банка никогда не отличались в нашей стране успешностью, постоянно работали с убытками, большими портфелями проблемных кредитов и не отличались эффективным управлением. Потому эти банки непрестанно финансировались головными структурами в Москве».

В сложившейся непростой ситуации с поддержкой банков могут возникнуть проблемы, полагает Гасанов: «Такое сложно утверждать, но вполне может случиться. Потому остальным клиентам, особенно корпоративным, нужно быть осторожнее. Касательно платежных услуг этих банков, услугами ВТБ лучше не пользоваться, поскольку банк под санкциями. Остаются разве что переводы в рублях в Россию. Известно, что на территории соседней страны действует своя система – к ней ВТБ (Азербайджан), возможно, уже подключился».

Собеседник подчеркнул, что всегда призывает заемщиков по возможности оплачивать долги. Банки с российским капиталом не исключение:

«Не хочу, чтобы мои слова интерпретировали как призыв к должникам воспользоваться нелегким положением банков и не платить по долгам. Но оба эти банка давно замечены в незаконном давлении на заемщиков через коллекторы и правоохранительные органы, которые используются в качестве коллекторов. Таким путем эти банки оказывают сильное давление на заемщиков.

И вот в текущей ситуации заемщики могут быть более в себе уверены, выступая против незаконного давления. Именно незаконного, поскольку банк может в законном порядке обратиться в суд и пр. Сейчас эти банки не в таком состоянии, чтобы разговаривать с клиентами с позиции силы».

В Yelo Bank, отвечая на запрос редакции, сообщили, что до ребрендинга «во времена Nikoil Bank» часть акций финансовой структуры принадлежала российскому банку «Уралсиб»:

«Однако позже его выкупил наш основной акционер, и связь с Россией была приостановлена. Согласно вышеизложенному, санкции, введенные в отношении российских банков, не имеют прямого влияния на наш банк. Все наши системы и сервисные центры работают нормально. Физические и юридические клиенты имеют доступ к своим средствам абсолютно безопасным образом. Вы можете быть уверены, что Yelo не является российским банком и не входит ни в одну российскую банковскую сеть. Yelo Bank является полностью местным банком и работает только в Азербайджане. Так что, нет причин для беспокойства».

В банке не ответили на часть запроса относительно изложенной выше информации о незаконном давлении на заемщиков.