Специалисты сферы недвижимости и строительства ожидают перемен на этих смежных рынках в связи с войной между Россией и Украиной.

Прогнозы не лишены оснований: обе страны считаются ключевыми поставщиками строительной продукции в Азербайджан. Ко всему прочему, проживающие в России соотечественники формируют спрос на местный жилищный фонд.

По мнению аналитиков, стимулируемый западными санкциями ценовой рост в РФ обязательно скажется на нашей сфере строительства. При этом динамика подорожания превзойдет процессы, запущенные в этой сфере пандемией коронавируса. Как заметил по этому поводу в беседе с # депутат Азер Бадамов, война исключает Украину из числа импортеров и поставщиков строительных товаров.

«Из-за войны остановлены и вовсе разрушены производственные мощности, парализована логистика», — говорит он, отмечая при этом, что война отнюдь не причина для повышения стоимости российского импорта стройтоваров. «Напротив, дешевеющая российская валюта дает основание для прогнозов удешевления ввозимой оттуда продукции, и строительной в том числе. Во всяком случае, подорожания быть не должно», — уверен Бадамов.

За время войны фактический курс рубля в России взлетел в четыре раза. По данным ЦБ РФ, официальный курс доллара в разы отличается от реального. Россиянам запретили покупать наличный доллар, а на черном рынке его стоимость уже достигает около 300 рублей за доллар (при официальном около 117,7 рублей).

И тем не менее, война не самое подходящее для торговли обстоятельство. Сокращение импорта, а следовательно — и предложения на местном рынке, питательная среда для ценового роста. По мнению депутата, чтобы избежать дефицита из-за прекратившегося ввоза строительных материалов из Украины, следует задуматься о других направлениях импорта. Иначе начнется искусственное завышение цен.

Риски удорожания накрыли и рынок недвижимости. Массовая миграция населения из Украины и России не обошла стороной соседние страны. Все это способствует спросу на рынке жилья в Азербайджане, запуская процессы его подорожания.

Ранее эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев ожидал удешевления https://zerkalo.az/sobytiya-v-ukraine-ponizyat-tseny-na-kvartiry-v-baku/ жилья в столице и прочих крупных городах Азербайджана, полагая, что кризис заставит работающих в России отечественных предпринимателей продавать здесь квартиры и другую недвижимость. Впрочем, ожидания оправдались. «Проживающие в России соотечественники уже продают свою недвижимость здесь, пытаясь удержать на плаву бизнесы. Они выставляют на продажу тысячи объектов, потому цены все же несколько понизятся и это продлится какое-то время, возможно, месяц. А после цены вновь начнут подниматься», — полагает он.

По свидетельству специалиста, после пандемии цены на рынке выросли вдвое. При этом последняя волна подорожания связана с войной на востоке Европы, которая привела к уменьшению импорта стройтоваров – металлоконструкций и железа, традиционно уже завозимых из Украины. Эксперт полагает, что российский импорт строительных материалов подорожает из-за санкций. «Производители в РФ терпят издержки и будут завышать цены», — считает он.

Есть и другие моменты. Азербайджан импортирует из России древесину. Однако с прошлого года в РФ последовал полный запрет на ее вывоз из страны в необработанном виде. Так что, приходится ввозить готовые пиломатериалы, а они обходятся дороже. В довесок к подорожанию, которое в прошлые годы было запущено на рынке строительной продукции пандемией, текущее ценовое ралли будет значительным. Специалисты не исключают, что в условиях беспрецедентных санкций РФ продолжит лимитировать и ограничивать экспорт для поддержки внутреннего рынка. Для нас это новые риски повышения цен.