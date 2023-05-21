Компания Google выпустила обновление для популярного браузера Chrome — в нем появилась функция автоматического распознавания и исправления опечаток в URL-адресах. Об этом сообщается в блоге американской корпорации.

«Вы вводите веб-сайт в адресную строку Chrome, и теперь браузер будет обнаруживать опечатки в URL-адресах и предлагать веб-сайты на основе исправлений», — говорится в сообщении.

Функция уже доступна в версии Chrome для настольных ПК и будет доступна для мобильных устройств в ближайшие месяцы.

По словам разработчиков, возможность не только позволит избежать перехода по сомнительным, потенциально мошенническим ресурсам, но также повышает доступность интернета для людей с дислексией.

В Chrome для Android также были добавлены новые функции для пользователей TalkBack, упрощающие управление вкладками и их организацию.

Компания также обновила Live Captions, функцию озвучивания текста. Теперь во время телефонного разговора пользователи смогут набрать текст, а система воспроизведет его в виде голоса собеседнику. Функция после обновления доступна и для немецкого, итальянского и французского языков на Android. (Газета.Ру)