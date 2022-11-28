Автобус сборной Швейцарии попал в аварию перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре против бразильцев, пишет Daily Mail.

Автобус с футболистами швейцарской команды врезался в полицейскую машину сопровождения. Никто из игроков и тренеров, находившихся внутри, не пострадал. Швейцарцы вовремя приехали на игру со сборной Бразилии, которая проходит на арене «Стэдиум 974» в столице Катара Дохе.

Победитель во встрече между командами Швейцарии и Бразилии гарантирует себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2022. В стартовых играх на турнире обе команды одержали победы. Швейцарцы взяли верх над Камеруном (1:0), а бразильцы — над сербами (2:0). (Газета.Ру)