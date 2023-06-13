Интервью с проживающей в Германии юной гимнасткой Лаурой Аджаловой:

— Расскажите пожалуйста о себе.

-Мне 15 лет. Я родилась в Германии. Мой папа азербайджанец, а мама – белоруска. С семи лет я стала заниматься художественной гимнастикой в спортивном клубе TSV 1846 Nürnberg в отделении художественной гимнастики, которым руководит уже более 20 лет уроженка города Баку Аделя Мамедова.

Мои родители, заметив как я двигаюсь и танцую, отдали меня на художественную гимнастику. Я быстро втянулась в этот вид спорта и уже через несколько лет стала членом сборной Баварии, призером чемпионатов Баварии, участницей первенства Германии и многих международних турниров — в Люксембурге, Австрии, Голландии. Я часто занимала призовые места на международних соревнованиях и, стоя на пьедестале, с гордостью держала флаг Азербайджана. Я выступаю с булавой, обручем, лентой и мячом. Больше мне нравится выступать с обручем под музыку азербайджанского композитора Кара Караева «Семь красавиц».

Кстати, я родилась 28 мая – в День республики, сейчас это День независимости Азербайджана. А флаг Азербайджана является моим талисманом, он приносит мне удачу, и я всегда ношу его на соревнования.

В клубе TSV 1846 Nürnberg занимается более 200 девочек, многие из них из азербайджанских семей. Я очень люблю своего тренера Аделю Мамедову.

— Что вы можете рассказать о вашем тренере?

— Аделя Мамедова является стержнем деятельности клуба TSV 1846 Nürnberg. В Германии художественная гимнастика пользуется большой популярностью, но клубы функционируют на общественных началах. По этой причине родители финансово помогают клубу и проведению соревнований.

Мой тренер — дочь Турана Мамедова, который в свое время был футболистом клуба «Нефтчи». Аделю Мамедову тренировала основательница художественной гимнастики в Азербайджане – Надежда Меркулова. Она сделала из Адели Мамедовой прекрасную гимнастку, которая стала призером чемпионатов Азербайджана. Аделя Мамедова еще со студенческих лет начала свою тренерскую деятельность. А сейчас она прививает любовь к гимнастике в Германии. С 2015 года она является старшим тренером сборной Баварии, а также судьей международной категории и сопровождает национальную команду Германии на международных соревнованиях.

Ее клуб TSV 1846 Nürnberg является известным в Германии, воспитанницы становились призерами первенств Баварии и в целом страны. За достигнутые успехи клуб получил статус Landesstützpunkt. В переводе с немецкого это означает «опорный пункт». То есть клуб является опорным пунктом гимнастики Баварии и входит в тройку лучших в Германии. При клубе существует единственная в Баварии школа талантов.

Помимо этого, клуб TSV 1846 Nürnberg является организатором международного турнира Pastorelli Cup, который уже 10 лет собирает гимнасток со всего мира.

— Были ли вы в Азербайджане?

— Да, я дважды посещала Азербайджан – в 2015 и 2022 годах. Мои бабушка и дедушка тоже живут в Германии, и они каждый год едут в Азербайджан. А мой дядя Фархад Аджалов является первым чемпионом мира по боксу от Азербайджана.

Для меня Азербайджан – страна с живописной природой, вкусной едой, фруктами и отзывчивыми людьми. Огненные башни, Девичья башня, Ичери-шехер и Приморский бульвар навсегда остаются в памяти того, кто посещает Баку.

Хинкал, шахплов, кутабы, долма и кебаб – мои любимые азербайджанские блюда. Мне не довелось побывать в Азербайджане на Новруз-байрам, но по рассказам родни во время этого праздника очень весело и радостно, поэтому я хочу как-нибудь приехать в Баку в марте, чтобы своими глазами увидеть это зрелище и попробовать азербайджанские сладости: шекербуру и пахлаву. Кстати, моя мама родилась 21 марта, и она готовит очень вкусную пахлаву.

— Какие качества в вас выработали занятия художественной гимнастикой?

— Занятия спортом помогают мне выработать упорство и волю к победе. Свою первую победу я одержала в 8 лет в клубе TSV 1846 Nürnberg. С каждым соревнованием хочется быть первой и не отступать назад. Это мобилизует все силы, чтобы одержать победу. Это и есть формула моего успеха в гимнастике.