Чистая валютная прибыль страны упала до минимальных величин

Чистая валютная прибыль Азербайджана от внешней торговли в феврале сократилась в 27 раз, или на 96%. В сложившихся условиях невозможно удовлетворить спрос на валюту и поддерживать платежный баланс страны, сказал # экономист Неймат Алиев.

По данным Государственного комитета статистики, реальный объем импорта сократился на 45% в январе и 25% в феврале этого года по сравнению с отчетными месяцами минувшего года. И хотя сокращение физического объема импорта на 1% позволило сэкономить 6,7 млн долларов в январе и 3,1 млн долларов в феврале, избежать больших потерь в иностранной валюте по-прежнему невозможно.

В феврале сего года чистая валютная прибыль страны от внешней торговли составила 53 млн долларов. Приведенный показатель в 14 раз (на 93%, или 676 млн долларов) меньше, чем в феврале прошлого года и в 27 раз (96%, или 1,4 млрд долларов) меньше января этого года. В марте, по информации Госкомтаможни, чистый валютный доход от внешнеторговых операций составил 108 млн долларов.

«Резкое уменьшение валютных поступлений в феврале и марте позволяет констатировать дефицит счета текущих операций платежного баланса, — сообщил Алиев. – Ведь в прошлом и позапрошлом году для поддержания платежного баланса счета текущих операций расходовались по средним подсчетам 1,8 млрд долларов в месяц, из которых 74–75% — поступления в иностранной валюте от внешней торговли. При этом для компенсации валютных потерь в сферах, не относящихся к внешней торговле, требуется, по средним подсчетам, ежемесячно свыше 380 млн долларов (4,6 млрд долларов в год). Представьте, что способность удовлетворять эту ежемесячную потребность уменьшается в 5 раз».