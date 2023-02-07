Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 3 381, сообщил глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезар.

По его словам, еще 20 424 человека получили ранения.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек.

Октай добавил, что 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

По данным AFAD, на юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04.17 по местному времени — 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.