Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения на западе Германии увеличилось как минимум до 141.

Как передает ТАСС, об этом следует из последних данных, представленных в субботу полицией Кобленца (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

В Рейнланд-Пфальце число жертв стихии возросло до 98. В Северном Рейне — Вестфалии погибли по меньшей мере 43 человека. Только в одном районе Арвайлер на западе ФРГ в результате последствий опустошительного наводнения пострадали в общей сложности 670 человек.

В пятницу резко обострилась ситуация в городе Эрфтштадт под Кельном. Многие дома были разрушены, власти опасаются многочисленных жертв.

В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая больше остальных пострадала от наводнения на западе страны. В ходе поездки глава правительства ФРГ будет проинформирована о текущей ситуации и масштабах ущерба.