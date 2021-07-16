Число жертв селей и наводнений, вызванных проливными дождями, в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц на западе Германии возросло до 103, передает Анадолу.

Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер сообщила, что число погибших в результате наводнения по последним данным составило 60 человека.

В Северной Рейн-Вестфалии число погибших на территории федеральной земли увеличилось до 43.

Глава министерства обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила режим военной катастрофы в Германии из-за наводнения.

Крамп-Карренбауэр уточнила, что в устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.

На территории обеих федеральных земель уничтожены дома, многим угрожает обвал, улицы затоплены.