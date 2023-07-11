По меньшей мере 86 человек погибли с конца июня в Пакистане в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

«За последние сутки в провинциях Пенджаб и Синд от удара стихии погибли шесть человек. С 25 июня, когда начался сезон дождей, по всей стране жертвами последствий ливней стали не менее 86 жителей, еще свыше 150 человек пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее число погибших зарегистрировано в провинции Пенджаб, где наводнения, обрушения зданий и оползни привели к гибели 52 жителей.

Наводнения причинили сильный ущерб Лахору, административному центру Пенджаба. В городе паводковыми водами затоплены районы, где проживают 35% жителей мегаполиса. Там отключена подача электроэнергии, нарушена работа транспорта и затруднено снабжение населения продуктами питания.

Синоптики предупредили о продолжении дождей на всей территории Пенджаба в ближайшие дни и угрозе разлива рек Рави и Сатледж.

Летний муссон ежегодно приносит в Пакистан 70-80% годового количества осадков в период с июня по сентябрь. В прошлом году в результате вызванных муссонными дождями разрушительных наводнений в стране погибли 1,7 тыс. человек.