Число жертв коронавируса во Франции превысило 21 тысячу человек

Жертвами коронавируса во Франции с 1 марта стали 21,3 тысячи человек.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в ходе брифинга в среду глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

«Мы оплакиваем 13 236 умерших с первого марта в больницах и 8104 умерших в социальных и медико-социальных учреждениях. Общее число умерших с первого марта — 21 340 человек», — сказал Саломон.

Он отметил, что «в больницах находятся 29 741 человек, в тяжелом состоянии в отделениях реанимации — 5218 пациентов».

Число подтвержденных случаев коронавируса во Франции составляет 119 151.

Накануне сообщалось о более чем 20,7 тысячи умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции. Общее число зараженных было более 117 тысяч.

Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. План по выходу из режима изоляции премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен представить в ближайшее время.