Число погибших в результате разгона акции протеста в городе Киркук на севере Ирака возросло до четырех. Как сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на источник в управлении полиции, ранения получили еще 15 человек. Ранее сообщалось о трех погибших и 16 раненых среди курдских демонстрантов.

По информации канала, введенный в одноименной провинции в субботу вечером комендантский час отменен, движение по главной дороге Эрбиль — Киркук восстанавливается, в город возвращается спокойствие. В управлении полиции Киркука сообщили, что семь сотрудников иракских сил безопасности, открывших огонь по курдским демонстрантам, были арестованы.

В субботу вечером представители курдской общины вышли на акцию протеста в городе Киркук, требуя открыть перекрытую несколько дней назад силами иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» главную дорогу Эрбиль — Киркук. По информации Rudaw, курдские демонстранты направились к месту дислокации сторонников ополчения. Иракские силы безопасности вмешались в происходящее, чтобы якобы предотвратить столкновения между двумя сторонами, и открыли огонь по демонстрантам.