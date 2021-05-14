Число жертв атак Израиля на сектор Газа возросло до 122

Жертвами агрессивных действий Израиля стали еще три палестинца, передает Анадолу.

Таким образом, число погибших в результате атак Израиля на блокированный сектор Газа и применения насилия при разгоне акций протеста на оккупированном Западном берегу реки Иордан с 10 мая возросло до 122.

Среди погибших — более 30 детей, свыше 20 женщин. Число раненых превышает 900.

Палестинские группы сопротивления в секторе Газа 10 мая потребовали от израильской полиции покинуть до 18:00 по местному времени территорию мечети «Аль-Акса» и квартал Шейх Джеррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.

После того как израильская полиция отказалась выполнять данное условие, палестинские группировки запустили большое число ракет в направлении Израиля. Вслед за этим армия Израиля объявила о начале военной операции против сектора Газа под названием «Защитник стен».