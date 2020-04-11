Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 миллионов человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек, скончались почти 99,7 тысячи, сообщает Всемирная организация здравоохранения, сообщает РИА Новости.

По последним данным ВОЗ, число зараженных во всем мире составляет 1 610 909 человек, 99 690 инфицированных скончались.
Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе — 839 257.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

| 2020-04-11T23:46:16+00:00 12 апреля 2020, 03:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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