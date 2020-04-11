Число заразившихся коронавирусом в Израиле превысило 10 тысяч

В Израиле коронавирусной инфекцией заразились 10 505 человек. 191 заболевший находится в тяжелом состоянии, из них 132 человека подключены к аппаратам искусственного дыхания (ИВЛ).

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Как отмечается, за минувшие сутки новых летальных исходов от вируса не выявлено. В общей сложности погибли 95 человек.

По состоянию на 11 апреля выздоровели 1 236 пациентов.

12 апреля в Израиле будет возобновлена работа общественного транспорта.

По последним данным, в мире выявлено 1,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа.

| 2020-04-11T16:29:33+00:00 11 апреля 2020, 16:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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