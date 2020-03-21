Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 47

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 47 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, передает РИА Новости.

«Подтвержденных случаев инфицирования – 47, среди них выздоровели — один, в режиме карантина — 1966, под наблюдением — 259», — сообщается на сайте.

В Грузии закрыты школы, детсады, вузы, кафе, рестораны, театры и все места скопления людей. Почти все госструктуры перешли на дистанционный режим работы. В стране введен запрет на пропуск всех иностранцев, закрыты границы, при этом решение не коснулось товарооборота. Банки позволили клиентам не платить кредиты в течение трех месяцев, гостиницы и турбизнес временно освобождены от уплаты налогов.

| 2020-03-21T10:50:26+00:00 21 марта 2020, 10:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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