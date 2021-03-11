Число заболевших коронавирусом в Азербайджане за сутки вновь выросло до 600 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 608 новых случаев заражения коронавирусом, 128 человек выписаны после выздоровления.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.За сутки от COVID-19 умерли 5 пациентов.

На сегодняшний день в стране выявлено 238 383 факта заражения коронавирусной инфекцией, 230 244 человека выписаны после выздоровления, 3 262 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 4 877 пациентов.

За последние 24 часа в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 10 503 теста, всего — 2 682 116 тестов.

| 2021-03-11T16:52:16+04:00 11 марта 2021, 17:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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