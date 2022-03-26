Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 479 005 560.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 114 208 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: в США — 79 936777 и 976 505, Индии — 43 016 372 и 516 755 (данные на субботу не обновлялись), Бразилии — 29 809 769 и 658 855 человек. Далее идут Франция с показателями 24 967 222 и 142 597, Великобритания — 20 848 912 и 165 046 соответственно.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 788,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 000 человек, Индии — 371, Бразилии — 3 061, Франции — 2 161, Великобритании — 2 401.