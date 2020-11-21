Число выявленных случаев COVID-19 в Армении выросло до 124 839

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 124839, сообщает в субботу Национальный центр контроля и профилактики заболеваний страны.

Отмечается, что по состоянию на 19 ноября, таких случаев было 123646. Таким образом, за сутки выявлено 1193 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончался 1931 человек (плюс 31 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 498 (плюс 10 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 92829. На лечении находится 29581 человек.