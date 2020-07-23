Число умерших в США от COVID-19 превысило 146 тыс.

Число умерших из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в США за последние сутки увеличилось на 1217 человек — до 143 200.

Как передает «Анадолу», согласно данным сайта Worldometer, число случаев заражения за истекшие 24 часа возросло на 71 925 — до 4 102 147 человек.

США остаются наиболее пострадавшей от коронавируса страной мира.

Далее следуют Бразилия, Индия и Россия, где COVID-19 заразились 2 231 871, 1 257 828 и 795 038 человек соответственно.

По числу случаев заражения коронавирусом лидирует Нью-Йорк. До сегодняшнего дня в этом штате COVID-19 заразились свыше 436 576 человек, из-за опасного вируса скончались 32 617 жителей.

В Калифорнии число случаев заражения превышает 422 тысячи, во Флоридеболее 380 тысяч.

Всего в США проведены 50 млн тестов на коронавирус, число вылечившихся составило 1,943 млн.