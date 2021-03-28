Число суточной заболеваемости коронавирусом в Азербайджане приближается к 2000

В Азербайджане зарегистрирован 1 831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 545 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров, скончались 27 человек с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразился 256 201 человек, из них выздоровел 236 151 человек, умер 3 491 человек, число активных больных вирусом составляет 16 559 человек.

За последние сутки было проведено 10 590 тестов, за текущий период — 2 837 044 теста.

| 2021-03-28T14:52:20+04:00 28 марта 2021, 15:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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