Число суточной заболеваемости коронавирусом в Азербайджане приближается к 2000

В Азербайджане зарегистрирован 1 831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 545 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров, скончались 27 человек с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразился 256 201 человек, из них выздоровел 236 151 человек, умер 3 491 человек, число активных больных вирусом составляет 16 559 человек.

За последние сутки было проведено 10 590 тестов, за текущий период — 2 837 044 теста.