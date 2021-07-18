Число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в мире продолжает расти, передает Анадолу.

Согласно обновленным данным сайта Worldometers, число случаев заражения опасной инфекцией за последние достигло 190 416 752.

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в США – 34 929 856.

В десятку стран с числу заражений входят также Индия (31 064 908), Бразилия (19 308 109), Россия (5 933 115), Франция (5 844 249), Турция (5 514 373), Великобритания (5 332 371), Аргентина (4 737 213), Колумбия (4 601 335), Италия (4 281 214).

В целом из-за COVID-19 в мире скончались 4 094 321 человек. Число победивших опасную инфекцию составило 173 581 103.

Продолжается лечение более 112,7 млн больных коронавирусной инфекцией.