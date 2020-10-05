Число случаев коронавируса в Британии превысило 500 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Великобритании достигло 502 978, сообщает Газета.Ру со ссылкой на сайт правительства Соединенного Королевства.

По данным британских властей, за последние сутки число случаев COVID-19 в стране увеличилось более чем на 22 тысяч.

Как отмечается, в статистику за минувший день было включено свыше 15 тыс. ранее неучтенных случаев заражения коронавирусной инфекцией за период с 25 сентября по 2 октября.

Всего в Британии зафиксировано 42 350 летальных исходов от коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, 24,3 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли.

| 2020-10-05T02:51:21+04:00 5 октября 2020, 06:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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