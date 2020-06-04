Число случаев COVID-19 в мире превысило 6,6 млн

В целом по всему миру зарегистрирован уже 6 627 331 случай заражения СOVID-19, жертвами заболевания стали 389 251 человека.Число вылечившихся от новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в мире превысило 3,2 миллиона человек.

Согласно данным интернет-ресурса «Worldometer», в ТОП-10 стран по числу выздоровевших от опасного инфекционного заболевания входят:

США (690 457), Бразилия (266 132), Россия (204 623), Германия (167 800), Италия (161 895), Турция (130 852), Иран (127 485), Индия (107 776), Чили (90 748) и Китай (78 319).