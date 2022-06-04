С начала полномасштабных боевых действий в Украине 465 детей получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

«По состоянию на 4 июня число погибших детей не изменилось – 261. Но выросло число раненых — 465. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях», — сказано в сообщении.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области — 187, Киевской — 116, Харьковской — 112, Черниговской — 68, Луганской — 52, Херсонской — 52, Николаевской — 47, Запорожской — 29, Сумской — 17, Киеве — 16, Житомирской — 15.