Власти США столкнулись с невиданным прежде притоком мигрантов из России, который не утихает, несмотря на заявления властей об окончании осенней мобилизации и обещаниях не начинать новую.

С начала 2023 года финансового года (стартовал 1 октября 2022) в американскую судебную система поступило 41 465 дел от русскоязычных просителей убежища, сообщает со ссылкой на официальную статистику иммиграционный адвокат Татьяна Эдвардс-Бехар.

Чуть больше чем за полгода число запросов выходцев РФ вдвое превысило показатель всего прошлого года, ставший рекордным за 10 лет — 19049 кейсов.

По сравнению с довоенными уровнями спрос на убежище в США взлетел более чем на 1500%: так, в 2021 году в американские суды поступило 2537 таких дел, то есть 16,3 раза меньше, чем в 2023-м.

В 2018-20 гг число дел колебалось между 2,5-3,4 тысячи, а в 2013-17 гг и вовсе не превышало 1,5 тысячи в год. Предыдущий рекорд по количеству запросов на убежище в США россияне установили в 2012 году, после протестов на Болотной площади и начавшихся вскоре после них репрессий в отношении оппозиции — 20092 случая.

Значительная часть просителей убежища попадает в Штаты нелегально — через границу с Мексикой, вместе с мигрантами из латиноамеринканских стран. Так, с октября 2022 года по февраль через мексиканскую границу в США попали 25 тысяч граждан РФ.

По сравнению с тем же периодом прошлого года приток нелегальных мигрантов из РФ стал больше в 3,5 раза, а если сравнивать с довоенным временем, увеличился на тысячи процентов. Так, в 2020 финансовом году (с 1 октября по 30 сентября) из Мексики в США въехали лишь 467 россиян-нелегалов.

По данным Минюста США, в 2023 финансовом году (начался 1 октября 2022 года) доля россиян, успешно получивших убежище, составила 63%, что значительно выше, чем у граждан других стран — 38% для выходцев из Венесуэлы и лишь 5% для бегущих из Мексики. (moscowtimes.ru)