Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156.

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении полиции в Кобленце, передает ТАСС.

Только в одном районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) число жертв стихии возросло до 110. «Есть опасения, что погибших будет больше», — отметили в полиции. Вместе с тем в правоохранительных органах подчеркнули, что известно в общей сложности о 670 пострадавших. Не исключается, что это число также возрастет.

В Северном Рейне — Вестфалии погибли по меньшей мере 45 человек. Как минимум один человек стал жертвой стихии в районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария).

С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Кроме того, в субботу вечером управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн сообщило, что из-за наводнения режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд. Напряженная ситуация складывается также на востоке другой германской земли — Саксонии.