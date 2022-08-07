Обстрелы израильскими войсками населенных пунктов в палестинском секторе Газа привели в воскресенье к росту числа погибших среди мирных граждан.

Как передает , об этом сообщила телестанция Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Число жертв достигло к концу дня 41, среди них 15 детей и четыре женщины, ранения получили 311 человек.

По сведениям очевидцев, израильские ВВС к вечеру атаковали объекты палестинской группировки «Исламский джихад» на юге и в центре Газы, погибшие и раненые поступили в госпиталь Аш-Шифаа из района Макбарет-эль-Фаллуджа и с площади Мафрак-эс-Самир.