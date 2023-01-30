Число погибших в результате взрыва в пакистанской мечети в городе Пешавар возросло до 32. Еще 147 человек пострадали, сообщает телеканал Geo News со ссылкой на местных чиновников.

«Мощный взрыв террориста-смертника в мечети в районе полицейских линий Пешавара в понедельник унес жизни 32 человек, еще 147 получили ранения», — следует из сообщения телеканала.

Инцидент произошел в понедельник, 30 января, примерно в 12:40. В это время в мечети проходила молитва. Очевидцы сообщали, что в религиозном здании находилось около 120 человек, а большинство из прихожан были представителями армии и полиции.

Взрыв, который обрушил часть мечети, совершил террорист-смертник. Сотрудники спецслужб считают, что взрыв произошел в первом ряду во время молитвы. Кроме того, очевидцы заявляют, что крыша здания обрушилась.