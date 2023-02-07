Число погибших при землетрясении в Турции, произошедшем утром 6 февраля, выросло до 3419. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай, передает CNN Turk.

Ранее сообщалось о 3381 погибшем.

По словам Октая, к настоящему времени число пострадавших достигло 20 534 человек, 5775 зданий повреждено. Политик сообщил, что погодные условия создают препятствия для доставки помощи в регионы.

Сейчас в на местах работают спасательные группы в 12 181 человек, рассказал вице-президент. Известно также, что помощь Турции для устранения последствий от землетрясения предоставили 14 стран.