Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире возросло до 252 млн 526 тыс. 185.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число умерших с начала пандемии составил 5 млн 88 тыс. 999 человек.

Тройку стран с наибольшим числом заболевших неизменно составляют США, Индия и Бразилия. В Штатах зарегистрировали 46 млн 991 тыс. 337 инфицированных COVID-19, умер 62 521 пациент, в Индии соответственно 34 млн 426 тыс. 36 и 463 245, а в Бразилии — 21 млн 939 тыс. 196 и 610 491.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 654,9.