На юге Турции продолжается ликвидация пяти лесных пожаров, в том числе в курортной провинции Мугла. Об этом сообщил в Twitter глава департамента коммуникаций администрации президента республики Фахреттин Алтун.

По его данным, с конца июля 220 из 225 природных пожаров взяты под контроль. В пяти точках провинций Мугла и Ыспарта пожары продолжаются.

Накануне сообщалось, что в Турции продолжается тушение 12 лесных пожаров. Девять очагов огня находятся в провинциях Анталья и Мугла.

Жертвами пожаров в стране стали восемь человек, пострадали более 860.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лесные пожары превратились в угрозу международного масштаба. Политик сравнил это стихийное бедствие с пандемией коронавируса и угрозой терроризма (aif. ru)