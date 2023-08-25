Сотрудники Службы госбезопасности Латвии (VDD) задержали четверых граждан, подозреваемых в работе на спецслужбы России. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным VDD, деятельность задержанных была направлена против латвийского государства и безопасности его жителей.

Как отмечается в сообщении, уголовный процесс по этому делу был начат 1 августа по статье 81.1 Уголовного закона Латвии, преследующей за оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики. В рамках расследования проведены обыски на 14 объектах в Риге и других городах Латвии, изъято большое количество носителей информации и различных документов.

На объектах, связанных с задержанными, сотрудники VDD обнаружили устройства, которые, вероятно, являются товарами стратегического значения и могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности. Трое подозреваемых оставлены под арестом, к четвертому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы: ему запрещено выезжать за пределы Латвии, а также необходимо уведомлять о смене места жительства.

«В интересах следствия VDD в настоящее время воздерживается от дальнейших комментариев», — указывается в сообщении.