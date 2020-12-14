Четыре страны ЕС отказались от участия в бизнес-форуме «ЕС—Иран»

Послы Австрии, Германии, Италии и Франции не будут участвовать в бизнес-форуме «Европа—Иран» 14 декабря.

Как передает «Коммерсантъ», Париж объяснил это решение «варварской и неприемлемой» казнью журналиста в Иране.

«Из-за варварской и неприемлемой казни журналиста Рухоллы Зама Франция наряду с Германией, Австрией и Италией отменяет участие своего посла в бизнес-форуме «Европа—Иран»»,— говорится в сообщении МИД Франции в Twitter.

Главного редактора новостного портала «Амад Ньюз» повесили в субботу, 12 декабря. Его задержали в октябре 2019 года за «антиреволюционную деятельность». Журналиста обвинили в сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля. Он активно освещал акции протеста в Иране в 2017–2018 годах.