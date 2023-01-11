Депутаты чешского парламента приняли решение о продлении виз для пребывания в Чехии украинским беженцам еще на год -— до конца марта 2024 года, сообщило Чешское радио.

За продление действия виз проголосовали 57 из 62 сенаторов. Теперь решение должен поддержать президент страны.

Визы дают беженцам право на социальное и медицинское страхование, возможность учиться в чешских вузах и работать на чешских предприятиях.

По информации министра внутренних дел Чехии Вито Ракушана, в настоящее время число украинских беженцев в стране насчитывается около 300 000 человек и их численность резко не увеличивается.

По данным минтруда страны, в республике работают около 130 тысяч украинских беженцев.(gazeta.ru)