Служба безопасности и информации Чехии (контрразведка) в отчете о своей деятельности за 2020 год утверждает о росте активности в республике спецслужб России и Китая. Она расследовала, в частности, инцидент в деревне Врбетице, наблюдала за действующими в стране под прикрытиями дипломатов и журналистов китайскими агентами, следует из опубликованной во вторник открытой части документа.

«Служба безопасности и информации и в 2020 году работала над дополнением информации о подрывной атаке на [комплекс военных складов] во Врбетице, [ответственность] за которую, согласно расследованию служб безопасности Чехии, несут агенты спецслужбы России», — говорится в документе. Вместе с тем приводится утверждение, что «Чехия стала целью атаки иностранного государства», при котором погибли два гражданина республики и был нанесен значительный экономический ущерб.

Китайские спецслужбы сосредоточились на получении закрытой информации из сферы политики и научно-технической области, говорится в документе. Они проявляли активный интерес к чешским ученым. По данным контрразведки Чехии, их деятельность грозит, в частности, возникновением значительного экономического ущерба для страны.

По отношению к КНР необходимо быть максимально осторожными, так как ее законы обязывают китайцев оказывать содействие национальным спецслужбам. Поэтому их потенциальными агентами могут быть любые граждане Китая, отмечается в отчете контрразведки. (ТАСС)