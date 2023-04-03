Президент Украины Владимир Зеленский вручил общине Чернигова почетную знак отличия «Город-герой Украины».

Об этом глава государства сказал в Чернигове по случаю годовщины освобождения северных областей Украины от российской оккупации.

«Я хотел бы начать награждение с передачи награды Чернигову города-героя, Города героев. Хочу поблагодарить всех вас, кто приближает нашу победу, приближает нас к этой победе», — сказал Зеленский.

Сообщается, что награду президента «Город-герой Украины» получил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Также Зеленский наградил причастных к обороне страны государственными наградами.(УНИАН)