«Через пару месяцев начнет проседать потребительская экономика» — эксперт

Единственная надежда азербайджанской экономики – это рост цены на нефть, — таким мнением поделился с # экономист Натиг Джафарли, комментируя ситуацию с развитием экономики Азербайджана в посткарантинный период.

По его словам, если цены на нефть к концу этого года или хотя бы к началу следующего года поднимутся выше 50 долларов, то экономика начнет приходить в себя.

«Те сектора, которые на сегодня являются локомотивом ненефтяного сектора, в том числе и туризм, аграрный сектор, сфера услуг, еще долго будут приходить в себя. Если карантинные меры отменят даже в июле или августе, эти предприятия не сразу начнут работать», — считает аналитик.

Джафарли также добавил, что не все зависит от Азербайджана, если границы будут закрыты, то туризм в этом году ничего не заработает. «Вообще 2020 год можно считать потерянным годом для общемирового туризма. Сам туризм тянет за собой сразу несколько сфер экономики, сюда относятся все виды сферы услуг, авиационное сообщение, даже промышленность, которая была предназначена для туристов», — добавил он.

Эксперт также добавил, что покупательная способность у населения сильно упала, и об этом говорят даже официальные данные. Сейчас население тратит в основном свои сбережения и снижаются депозиты в банках, почти на полтора миллиарда уменьшились вклады, и это доказывает, что граждане тратят свои запасы: «Поведение людей также изменилось, вирус действует на психологию населения, форму поведения. Я не думаю, что после карантина все ринутся покупать одежду и хлынут в рестораны».

Аналитик считает, что сейчас, когда речь идет о второй волне, некоторые страны вновь начинают закрываться и применять более жесткие карантинные меры, перспективы роста цен на нефть очень низкие.

«Если цены на нефть не поднимутся выше 50 долларов, то экономика Азербайджана не сможет прийти в себя. Поэтому в посткарантинный период экономическая ситуация в Азербайджане будет все еще тяжелой. Пока идут подковерные процессы в экономике страны и не все они просматриваются, в том числе и в банковской сфере. Бизнес сильно страдает, предприниматели не могут платить по процентным ставкам. Это очень большая проблема и правительство с этим, к сожалению, ничего не делает», — подчеркнул он.

По мнению Джафарли, начиная с сентября мы начнем видеть рост «токсичных» кредитов в экономике Азербайджана.

«Это может создать цепную реакцию — если начнутся проблемы в банковском секторе, то это даст негативный импульс всей экономики страны. Пока ряд проблем мы еще не видим, но они будут и, к сожалению, эксперты и правительство решают только те проблемы, которые есть сейчас. Помимо проблемных кредитов через пару месяцев начнет проседать потребительская экономика. Потому что если у людей не будет денег, то они ничего, кроме лекарств и еды, не станут покупать. Нужно видеть те проблемы, которые надвигаются на экономику страны и наступят через 3-4 месяца. То есть, последние 3 месяца текущего года для экономики Азербайджана будут сложными», — резюмировал он.