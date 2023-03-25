Машину Ferrari F1-2000, которая принесла Михаэлю Шумахеру первый чемпионский титул в качестве пилота «Скудерии» в «Формуле-1», выставили на продажу. Лот появился на сайте аукционного дома RM Sotheby’s.

В 2000 году за рулем машины с шасси №198 Михаэль Шумахер выиграл Гран При Бразилии, а также побеждал в квалификациях Гран При Испании и Гран При Монако. По итогам сезона немец завоевал титул, после чего доминировал в чемпионате следующие четыре года.

Ferrari F1-2000 оснащена 3,0-литровым атмосферным двигателем V10 (815 л.с.) и 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач. После завершения чемпионата 2000 года машина отправилась на базу итальянской команды в Маранелло, а затем была продана коллекционеру Ferrari Кевину Краудеру из Техаса. Впоследствии автомобиль был подготовлен для заездов по гоночным трассам в рамках программы Ferrari F1 Clienti.

В 2022 году автомобиль Ferrari Михаэля Шумахера, на котором немец выступал в 2003 году и выиграл шестой чемпионский титул, стал самой дорогой современной машиной «Формулы-1». Шасси F2003-GA продали на аукционе за $14,87 млн.