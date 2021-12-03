В Баку стартовала неделя моды Azerbaijan Fashion Week (AFW). Темой 11-го сезона стал слоган The return/Возращение, что по задумке организаторов несет большой смысл и отсылает нас к победе Азербайджана в войне с оккупационным режимом Армении и освобождением Карабаха. Символом сезона стал цветок-эндемик, растущий на территории Карабаха — хары бюльбюль.

Главной площадкой Азербайджанской Недели моды в этом году был выбран отель Hilton Baku.

В первый день сезонных показов свои новые коллекции представили 7 модных домов и ателье из Азербайджана и Казахстана – Amelie Baku Couture, NuBi Couture, Fakhriya Khalafova, Alexey Chzhen (Kazakhstan), L’Ora Atelier, K.Fabuel Fashion House, LIBÀS Couture Atelier.

Дефиле открыла дизайнер Айгюль Ализаде. Не изменяя традициям своего дома моды Amelie Baku Couture, она представила новую коллекцию вечерних и свадебных платьев, актуальных в любой сезон. Основу представленной дизайнером коллекции стали наряды белых и пастельных тонов из шелка, органзы и атласа, декорированных ручной вышивкой и перьями.

Модный NuBi Couture Нубар Пашазаде вынес на суд публики более эклектичную коллекцию, в которую вошли и брючные костюмы, и короткие платья из бархата, и вечерние женственные наряды.

Известный казахский дизайнер и стилист Алексей Чжен на Азербайджанской Неделе моды показал коллекцию ready-to-wear для мужчин и женщин, главным вдохновением которой стал такой предмет гардероба как рубашка. Сложный крой, минималистический, но оригинальный декор и сдержанная цветовая гамма – вот отличительные черты коллекции от Alexey Chzhen.

Коллекция L’Ora Atelier запомнилась женственными и легкими вечерними платьями классического и оригинального кроя со сложным декором из редких тканей, например, «зеркального» атласа.

Дизайнер Кюбра Нуриева, отдавая дань главной теме сезона, представила на подиуме коллекцию одежды с принтами культовых памятников архитектуры — Худаферинский мост, Верхняя мечеть Гевхар-аги. Также в ее одежде нашли отражение такие символы как карабахские скакуны и цветок хары бюльбюль.

В коллекции Земфиры Джафаровой и ее модного дома LIBÀS Couture Atelier доминировали женственные платья с цветочным принтом, а изюминкой показа стало строгое платье-смокинг и расшитые вечерние наряды.

Настоящим фурором Azerbaijan Fashion Week первого дня стало дефиле иконы азербайджанской fashion индустрии Фахрии Халафовой.

Главной темой новой коллекции от заслуженного деятеля искусств, художника-модельера, доцента Азербайджанского государственного университета культуры и искусств стал Карабах. Специально для этого дня Фахрия Халафова создала уникальный текстильный принт цветка хары бюльбюль. Он «расцвел» на красном платье с помощью древней техники живописи эбру. Во время дефиле на мониторе демонстрировались кадры из города Шуша под музыкальную композицию Малейки Эйубовой.

Как рассказала Ф.Халафова в интервью #, эти цветы были сняты азербайджанскими операторами в Карабахе.

«Разновидность орхидеи — хары бюльбюль входит в список 10 уникальных цветов планеты. Я считаю, что Азербайджан должен запатентовать этот принт, чтобы его не постигла участь принта «бута», который сегодня повсеместно используют дизайнеры Европы и Запада, и который, к слову, также в свое время я использовала первой, как и древне–карабахский символ солнца. Платье с этим символом сейчас хранится в музее в Эрмитаже», — говорит дизайнер, отмечая, что у нее нет сомнений в том, что любой бренд захочет производить ткань с принтом хары бюльбюль.

Открыл дефиле Ф.Халафовой выход модели в образе карабахской принцессы Агабеим-ага, которая после замужества переехала в Иран, где сильно тосковала по цветку хары бюльбюль, посвятив прекрасные стихи любимому растению.

Основные цвета новой коллекции — фиалковый, лимонно-желтый, изумрудный. Каждое платье создает ощущение невесомости и женской утонченности.

Еще одной изюминкой стали два финальных наряда, выполненных в цветах азербайджанского и турецкого флагов. Эти платья дизайнер создала под эмоциями от счастливого известия о победе в 44-дневной Отечественной войне. Дефиле Ф.Халафовой в числе прочих фотографов снимал всемирно известный фотохудожник и репортер Реза Дегати.

Моделями Azerbaijan Fashion Week стали девушки из известного азербайджанского агенства Venera Model & Cast Management под руководством Сямы Гасановой. Генеральный директор Make-Up Academy Baku Нармин Гасанова выступила в качестве партнера AFW.

«Очень рады тому, что Азербайджанская неделя моды вернулась в нашу жизнь. Это действительно важное и глобальное событие модной индустрии, и мы рады быть частью этой составляющей», — сказала она в интервью #.

Ведущий стилист и педагог академии Наталья Исм (Исмайлова) рассказала # о главных мейк-ап трендах Azerbaijan Fashion Week:

«Доминируют монотонные оттенки теней, естественное сияние кожи, небольшие стрелочки и вытянутый разрез глаз. Сколько бы сегодня стилисты и визажисты не работали над моделями, в итоге они все стараются создать эффект натуральной кожи. Это сейчас в тренде во всем мире», — подчеркивает стилист.

Сегодня – заключительный день Azerbaijan Fashion Week. На подиум со своими коллекциями выйдут дизайнеры Nara Eyvazova, Utopia, Mario Russo, Khanim (Кзахастан) и Giedi.