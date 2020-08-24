Чем обернется ужесточение беспошлинного ввоза товаров в страну

Недавним решением Кабинета министров АР подверглись еще большему ужесточению правила, регулирующие ввоз товаров в страну рядовыми гражданами. Общая стоимость необлагаемого таможенными сборами багажа для физических лиц понижена с прежних $1500 до $800.

Под занавес минувшей недели национальное правительство внесло поправки в «Правила льготного и упрощенного провоза физическими лицами товаров через таможенную границу произведенных или не предназначенных для коммерческих целей», говорится в решении Кабмина. Впредь общая стоимость товаров, которые можно ввозить на таможенную территорию страны один раз в течение каждого календарного месяца и в льготном порядке, понижена почти вдвое — с $1500 до $800.

Новые таможенные реалии не обошли стороной электронную торговлю. Теперь любителям заказов по интернету придется затянуть пояса, поскольку общая стоимость товаров, доставляемых в течение 30-ти дней на таможенную границу республики посредством международных посылок или прочих компаний-перевозчиков на имя одного и того же физического лица понижена более чем в три раза — с $1000 до $300.

В то же время, согласно поправкам, при выезде из страны потребуется оформление письменной таможенной декларации на вывоз суммы в 20 тыс. манатов и более в виде наличной национальной валюты (бумажными и металлическими денежными знаками), а также ценных бумаг в нацвалюте.

Несмотря на продолжительное и последовательное ужесточение требований к ввозу мобильных телефонов, обеспокоенность правительства провозом в страну этой техники гражданами все еще актуальна. По новым правилам потребуется письменная декларация на мобильные телефоны и другое оборудование беспроводной связи, ввезенное на территорию Азербайджана физическими лицами во время посещения либо же почтовыми отправлениями.

Перечисленные поправки вступят в силу уже с 19 сентября текущего года.

По мнению опрошенных нами экспертов, фискальной целью упомянутого решения является рост бюджетных налоговых отчислений. В то же время широко обсуждаемое новшество приведет к усилению нагрузки на небольшие субъекты экономической деятельности. Такого мнения придерживается экономист Натиг Джафарли, считающий, что понижение лимита беспошлинного ввоза товаров возымеет негативное влияние на бизнес, не имеющий финансового «жирка», а если учесть, что мелкие торговцы и так пострадали от пандемии и карантина, ужесточение регулирующих импорт товаров правил обернется еще большим давлением на мелких предпринимателей.

С этим утверждением солидарен ученый-экономист Губад Ибадоглу, полагающий, что меры правительства, призванные увеличить фискальные отчисления в казну, безусловно, станут серьезным ударом для мелких торговцев, которые зарабатывают на жизнь, ввозя товары из-за границы, импортируя их без уплаты таможенных пошлин для последующей продажи внутри страны.

«Все это не только сократит доходы граждан, которые таким образом поддерживают свои семьи, но полностью вытеснит их с рынка», — сказал он #, отметив, что в сложившейся нелегкой экономической ситуации правила ввоза и вывоза товаров, независимо от их назначения, должны не ужесточаться, а напротив, подвергаться дальнейшему смягчению, чтобы обеспечить изобилие товаров на внутреннем рынке и сохранить стабильность цен. Ведь именно такой подход возымеет позитивное влияние на ценовую ситуацию внутри страны. Ожидаемым следствием принятых мер экономист считает уменьшение количества почтовых отправлений и, как следствие, оборота компаний, занимающихся данной деятельностью.

Другой экономист Руслан Атакишиев отметил в комментариях #, что в условиях понижения цен на энергоресурсы правительство делает последовательные шаги в поисках дополнительных бюджетных отчислений. С этой точки зрения, дополнительная налоговая нагрузка является ожидаемой практикой. По мнению эксперта, на текущий момент основной задачей высшего политического руководства страны является смягчение влияния внешних шоков на внутреннюю ситуацию, и своевременно предпринятые фискальные меры уже дают положительные результаты. Ведь не секрет, что глобальная экономика столкнулась с глубоким кризисом, и наша страна в этом смысле не стала исключением, а потому к текущим мерам правительства следует отнестись с пониманием. Он также напомнил, что в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Кабинета министров от четвертого апреля 2020 года, Министерством налогов предусматривается целый ряд налоговых льгот и фискальных каникул для субъектов предпринимательства, представленных в пострадавших от пандемии областях.

Напомним, что по действующим еще правилам физическое лицо имеет право раз в календарный месяц провозить через таможенную границу на льготных условиях однотипные товары, предназначенные для личного пользования общей таможенной стоимостью не более 1500 долларов США. Физические лица также вправе привезти в страну не предназначенные к производству или коммерческой деятельности товары без уплаты таможенных пошлин, если доставка осуществляется посредством международных почтовых отправлений либо посредством компаний-грузоперевозчиков в течение 30 дней, а таможенная стоимость самого товара не превышает 1000 долларов США. Если же общая стоимость импортируемых товаров превышает упомянутый лимит, уплачивается таможенная пошлина в размере 36% разницы между суммами.