Владимир Путин высказался о внешней политике СССР. Человек, развязавший самую масштабную войну в Европе за последние 70 лет, завил, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году был ошибкой.

«Мы уже признали, что вот эта часть политики Советского союза была ошибочной и вела только к напряжению в отношениях. Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов», – заявил Путин.

Насколько в «интересах» украинского народа систематические российские удары по Херсону, Запорожью, Харькову, Николаеву, Одессе, Киеву, Краматорску и другим городам, самый циничный из ныне живущих диктаторов почему-то не уточнил. (unian.net)