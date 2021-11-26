До старта проката фильма «Человек-паук: нет пути домой» остались почти три недели, но билеты уже начали распродаваться, сообщает #.

В сетикинотеатров Park Cinema, е динственной в Азербайджане, где можно посмотреть эту картину в формате IMAX, считают, что интерес зрителей к новому «Человеку-пауку» можно сравнить с тем, что наблюдался вокруг фильма «Мстители: финал», который вышел в мае 2019 года.

По словам пиар-менеджера сети Рустама Фаталиева, продажа билетов стартовала два дня назад, но билеты на вечерние сеансы 15 декабря, практически распроданы. «В связи с этим, мы даже увеличили количество сеансов. Самый первый сеанс в IMAX начнется в 8 утра, и на данный момент, проданы билеты и на него тоже», — говорит он.

Это и неудивительно, ведь, если верить многочисленным источникам, в этой части «Человека-паука» Питер Паркер и Доктор Стрэндж освободят Мульт ивселенную, и Человеку-пауку придется сражаться против всех злодеев, с которыми он сражался ранее.

Декабрь вообще обещает быть богатым на премьеры. Помимо «Человека-паука», это еще и очередная часть саги о «Матрице» — «Матрица: воскрешение», «Дом Гуччи» Ридли Скотта, а также фильм Талеха Юзбеева Zəhər tuluğu.

Напомним, что в сети кинотеатров Park Cinema фильмы можно смотреть в форматах IMAX (Flame Towers), DolbyAtmos (Metropark) и LaseR (Park Bulvar). Также к услугам зрителей загородный кинотеатр в Zagulba Mall. Park Cinemaпре доставляет специальные тарифы семьям (до 20% экономии при приобретении билета по семейному тарифу), студенческие тарифы (начиная с 4,50 манатов) и супердни (каждый понедельник, вторник и среду билеты можно приобрести по цене с 3,30 манатов).