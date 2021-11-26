До старта проката фильма «Человек-паук: нет пути домой» остались почти три недели, но билеты уже начали распродаваться, сообщает #.
В сетикинотеатров Park Cinema, е
По словам пиар-менеджера сети Рустама Фаталиева, продажа билетов стартовала два дня назад, но билеты на вечерние сеансы 15 декабря, практически распроданы. «В связи с этим, мы даже увеличили количество сеансов. Самый первый сеанс в IMAX начнется в 8 утра, и на данный момент, проданы билеты и на него тоже», — говорит он.
Это и неудивительно, ведь, если верить многочисленным источникам, в этой части «Человека-паука» Питер Паркер и Доктор Стрэндж освободят Мульт
Декабрь вообще обещает быть богатым на премьеры. Помимо «Человека-паука», это еще и очередная часть саги о «Матрице» — «Матрица: воскрешение», «Дом Гуччи» Ридли Скотта, а также фильм Талеха Юзбеева Zəhər tuluğu.
Напомним, что в сети кинотеатров Park Cinema фильмы можно смотреть в форматах IMAX (Flame Towers),