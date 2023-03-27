Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу провести в республике в 2024 году неформальную встречу глав МИД государств — членов Североатлантического альянса.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Чехии написал в Twitter после состоявшейся в понедельник встречи со Столтенбергом.

«Прага вновь на карте мира! Я предложил Йенсу Столтенбергу, чтобы Чехия приняла в будущем году неформальное заседание министров иностранных дел стран НАТО», — отметил он.

Чехия, по его словам, хочет активно участвовать в реализации и развитии политики стран Североатлантического альянса. «Наш голос услышан и будет слышен!», — отметил Ян Липавский.

Столтенберг принял предложение министра об организации в Чехии в будущем году неформальной встречи глав МИД стран НАТО.