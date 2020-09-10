Чехия отвергла встречу Вишеградской группы с оппозицией Беларуси

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против официальной встречи премьеров стран Вишеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) с представителями оппозиции Беларуси в польском городе Люблине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что не хочет делать противоречащий общеевропейской позиции поспешный шаг, который сыграет на руку белорусской официальной пропаганде и, который может оказаться контрпродуктивным.

Премьер также добавил, что на недавней видеоконференции членов Европейского совета, на которой обсуждалась ситуация в Беларуси, все поддержали данную позицию, в том числе, и некоторые из коллег по V4.