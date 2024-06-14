Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия президента России Владимира Путина по прекращению боевых действий и началу мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять». Об этом он заявил в пятницу, 14 июня, итальянскому телеканалу Sky TG24 в кулуарах саммита «большой семерки».

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше», — сказал Зеленский. По его мнению, Путин «не остановится». «Это то же самое, что делал Гитлер. Вот почему мы не должны доверять этим предложениям», — цитирует его слова агентство Reuters.